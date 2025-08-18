Rai - Sostituto Lukaku: 5 nomi in lista, chiesti 35 milioni per Piccoli. Proposto Mitrovic

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato a RaiNews 24 ha dato le ultime notizie di mercato sul Napoli:

"In attesa di capire quanto tempo mancherà dai campi da gioco Lukaku continuano le voci sul possibile sostituto. Confermati i sondaggi per Hojlund, Zirkzee, Jackson e Krstovic. Spuntano altre news. Il Cagliari chiede 35 milioni per Piccoli e non intende girarlo in prestito. Il Napoli non si è fatto vivo col Ds Angelozzi ma forse un colloquio con il suo agente Lucci c'è stato. Offerto da un intermediario il serbo Mitrovic (ex pupillo di Rafa Benitez) in rotta con l'Al Hilal dopo l'arrivo di Darwin Nunez. Stipendio elevatissimo, età e caratteristiche non esaltano il Napoli. Da depennare anche Taremi (stesso entourage di Lukaku). Sotto traccia testa l'idea Lookman. Due condizioni per il possibile affare. Che l'Inter lo abbandoni definitivamente in primis. Ed un Lukaku out per mezza stagione. Il Napoli per ora sta valutando solo prestiti non investimenti a titolo definitivo così onerosi".