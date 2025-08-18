Simeone diventerà papà! Lady Cholito è incinta, l'annuncio: "Siamo figli di Partenope" | VIDEO

Social  
Simeone diventerà papà! Lady Cholito è incinta, l'annuncio: Siamo figli di Partenope | VIDEO

Il Cholito Simeone diventerà papà, ecco il video in cui Giulia Coppini saluta Napoli ed annuncia che è incinta.

Ultime notizie SSC Napoli - Giovanni Simeone diventa papà! Il Cholito, e sua moglie Giulia annuncia: "Saremo tutti e tre sempre figli di Partenope!". Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, torna a salutare Napoli e i napoletani via social.

Nonostante il trasferimento al Torino, la moglie di Simeone è rimasta così affezionata alla città partenopea, da voler fare un ulteriore video-saluto via Instagram:

"Avevo bisogno di salutarvi a “modo mio” e penso che queste immagini parlino più di mille parole. Grazie per averci fatti sentire a casa e grazie per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno anche dalla nostra partenza. Saremo sempre figli di Partenope (tutti e tre)".

La coppia ne ha approfittato anche per annunciare la nascita del loro primo figlio: Giulia è incinta!Vi mostriamo il video su CalcioNapoli24!

Giovanni Simeone diventa papà: Giulia Coppini è incinta!
