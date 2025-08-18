Infortunio Lukaku, Il Mattino: il Napoli pensa a Nicolas Jackson del Chelsea! Sullo sfondo Zirkzee

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive delle strategie di mercato in attacco degli azzurri, dopo l'infortunio di Lukaku, e fa il nome di Nicolas Jackson:

"A Reggio Emilia, sabato, ci potrà essere Giuseppe Ambrosino, al momento seconda punta a disposizione vista l'assenza di Lukaku. Ieri il belga si è sottoposto alle visite mediche di rito presso la clinica di riferimento del Napoli a Castel Volturno, oggi il responso: le sensazioni, però, continuano a non essere positive per un recupero lampo. Il Napoli ha pensato, per tutto il weekend, di poter tornare in corsa anche per un nuovo attaccante da regalare a Conte, ma la valutazione sarà fatta solo con chiarezza e con tempi di recupero di Big Rom alla mano. Si teme uno stop lungo. Ma serve calma su ogni valutazione. Ieri, il Manchester United ha mandato in panchina Zirkzee e in tribuna Hojlund: anche il nome di Nicolas Jackson del Chelsea può tornar comodo. Che all'olandese ex Bologna ci ha pure pensato più di una volta e che ora potrebbe davvero fare al caso dell'attacco. Un attacco che aspetta e teme".