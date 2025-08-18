Calciomercato Napoli, da Zirkzee a Hojlund: tutti i nomi nel mirino nel ruolo di centravanti

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, da Zirkzee a Hojlund: tutti i nomi nel mirino nel ruolo di centravanti

Calciomercato Napoli, nel mirino Zirkzee, Hojlund, Chiesa e Lee Kang-in per l'attacco, complice l'infortunio di Lukaku

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive delle strategie di mercato in attacco degli azzurri, dopo l'infortunio di Lukaku:

"Il nodo principale da sciogliere riguarda però l’attacco e la soluzione dipenderà anche dalla gravità dell’infortunio di Lukaku. Al Napoli potrebbe infatti non bastare il ritorno di un jolly offensivo come Elijf Elmas, se Big Rom rimarrà fuori più a lungo del previsto e al centro dell’attacco si aprirà di conseguenza un vuoto pericoloso: complici le cessioni di Raspadori e Simeone. Gli azzurri - con Cheddira vicino all’Udinese e Zanoli al Bologna - si trovano all’improvviso con le punte contate e dalla Francia è subito rimbalzato un nome suggestivo: Lee Kang-in, coreano del PSG. Occhi puntati però soprattutto sulla Premier League, con Zirkzee, Hojlund e Chiesa last minute di lusso. Tutto sarà più chiaro stamattina, quando il Napoli farà chiarezza in maniera ufficiale sulle condizioni fisiche di Lukaku e sulla reale gravità del suo infortunio. In attacco è rimasto solo Lucca".

Zirkzee col Man Utd
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top