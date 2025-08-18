Calciomercato Napoli, da Zirkzee a Hojlund: tutti i nomi nel mirino nel ruolo di centravanti

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive delle strategie di mercato in attacco degli azzurri, dopo l'infortunio di Lukaku:

"Il nodo principale da sciogliere riguarda però l’attacco e la soluzione dipenderà anche dalla gravità dell’infortunio di Lukaku. Al Napoli potrebbe infatti non bastare il ritorno di un jolly offensivo come Elijf Elmas, se Big Rom rimarrà fuori più a lungo del previsto e al centro dell’attacco si aprirà di conseguenza un vuoto pericoloso: complici le cessioni di Raspadori e Simeone. Gli azzurri - con Cheddira vicino all’Udinese e Zanoli al Bologna - si trovano all’improvviso con le punte contate e dalla Francia è subito rimbalzato un nome suggestivo: Lee Kang-in, coreano del PSG. Occhi puntati però soprattutto sulla Premier League, con Zirkzee, Hojlund e Chiesa last minute di lusso. Tutto sarà più chiaro stamattina, quando il Napoli farà chiarezza in maniera ufficiale sulle condizioni fisiche di Lukaku e sulla reale gravità del suo infortunio. In attacco è rimasto solo Lucca".