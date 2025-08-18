CorSport - Tocca a Lucca, ma a Conte non basta: il nuovo bomber ha già dimostrato una cosa

Napoli - Come racconta l'edizione del Corriere dello Sport ora il Napoli fa più di un pensiero per un nuovo attaccante ma nel frattempo, dopo il ko di Lukaku, è pronto a puntare sul nuovo e giovane acquisto Lorenzo Lucca:

C’è da capire l’entità dell’infortunio e pure chi potrà prendere il posto di Romelu nelle prime partite. Toccherà a Lorenzo Lucca farne le veci. S’è destreggiato più che bene nelle amichevoli precampionato, ha segnato quattro gol, ha dimostrato di essersi ben inserito nei meccanismi offensivi di Conte, ma non basta. C’è bisogno pure di un’alternativa nel ruolo di centravanti e allora in questi giorni si sfoglia la lista dei nomi, dei giocatori che - con la formula del prestito - potrebbero fare al caso del Napoli.