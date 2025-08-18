CorSport - Tocca a Lucca, ma a Conte non basta: il nuovo bomber ha già dimostrato una cosa

Rassegna Stampa  
Lucca e OliveraLucca e Olivera

Il Napoli dopo l'infortunio di Lukaku è pronto a prendere un nuovo calciatore in attacco nonostante abbia puntato in estate su Lucca

Napoli - Come racconta l'edizione del Corriere dello Sport ora il Napoli fa più di un pensiero per un nuovo attaccante ma nel frattempo, dopo il ko di Lukaku, è pronto a puntare sul nuovo e giovane acquisto Lorenzo Lucca:

C’è da capire l’entità dell’infortunio e pure chi potrà prendere il posto di Romelu nelle prime partite. Toccherà a Lorenzo Lucca farne le veci. S’è destreggiato più che bene nelle amichevoli precampionato, ha segnato quattro gol, ha dimostrato di essersi ben inserito nei meccanismi offensivi di Conte, ma non basta. C’è bisogno pure di un’alternativa nel ruolo di centravanti e allora in questi giorni si sfoglia la lista dei nomi, dei giocatori che - con la formula del prestito - potrebbero fare al caso del Napoli.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top