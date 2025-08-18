Il Mattino - Diouf è un colpo per il futuro, sì di Conte: stipendio e cifre dell'affare col Lens

Diouf al Napoli, le ultime notizie di calciomercato da Il Mattino: stipendio e offerta al Lens, ecco tutte le cifre

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive di Andy Diouf:

"Diouf: dopo aver giocato con il Lens venerdì, il mediano francese che piace al Napoli è tornato a trattare il suo eventuale contratto. Sul tavolo di De Laurentiis un accordo quinquennale con ingaggio da 2 milioni a salire per le stagioni successive. Conte ha dato il suo placet, ma è un colpo per il futuro di questo Napoli non avendo avuto neppure la possibilità di valutarlo e integrarlo in ritiro. Con il club francese si cerca un accordo intorno ai 20 milioni, cui aggiungere una quota bonus per i risultati in campo. Certo è che il tempo stringe e il Napoli ha da mettere insieme ancora diversi colpi".

Andy Diouf con la Francia
