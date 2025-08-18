Il Mattino - Il Napoli "congela" Zanoli: non ha avuto ancora l'ok per chiudere con Udinese o Bologna

Futuro Alessandro Zanoli, le ultime news di calciomercato: il Napoli non ha ancora dato l'ok a chiudere con Udinese o Bologna
Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive del futuro di Alessandro Zanoli:
"Juanlu e Diouf sarebbero due tasselli ricoperto che aprirebbero le porte anche alle altre cessioni in programma, Zanoli in primis. Il calciatore non ha avuto l'ok dal Napoli per avanzare i colloqui con Udinese e Bologna, ma da oggi si tornerà a parlarne".
