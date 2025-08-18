As - Accordo per Sancho: ha trovato squadra, sta per lasciare il Manchester United

Sancho sta per lasciare il Manchester United, ma non per arrivare in Serie A: il suo destino dovrebbe essere il campionato turco. Stavolta, forse, ci siamo davvero: Jadon Sancho starebbe per lasciare la prigione dorata del Manchester United, dove sa già di non aver alcun tipo di futuro in vista della stagione che ha appena preso il via.l suo destino dovrebbe essere il campionato turco.

Stavolta, forse, ci siamo davvero: Jadon Sancho starebbe per lasciare la prigione dorata del Manchester United, dove sa già di non aver alcun tipo di futuro in vista della stagioSolo che l'esterno inglese, come riporta AS, non farà capolino in Serie A: il suo destino sarà il campionato turco e in particolare il Besiktas, che è a un passo dal chiudere l'operazione con lo United.

Si tratterebbe di una beffa per diverse formazioni italiane, a turno accostante a Sancho: dalla Juventus al Napoli passando per la Roma, il club che negli ultimi giorni pareva più vicino a portarlo nella propria rosa.ne

AS scrive che il Besiktas ha raggiunto un accordo con il Manchester United. E che dunque la trattativa può davvero definirsi a un passo dalla sua conclusione positiva. La classica fumata bianca dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni, con tanto di annuncio ufficiale. Il video dell'annuncio stesso sarebbe già stato preparato dal club.

Sancho si trasferirà a Istanbul a titolo definitivo e trascorrerà lì, se non vi sarà alcun tipo di dietrofront, i 12 mesi rimanenti del contratto attualmente in vigore con il Manchester United. che ha appena preso il via.

