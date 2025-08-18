Repubblica - Juanlu Sanchez al Napoli, affare ai dettagli! Azzurri fiduciosi di chiudere: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive dell'affare Juanlu Sanchez:

"Resta invece qualche dettaglio da limare per l’ottavo (acquisto, ndr): Juanlu Sanchez, spagnolo pure lui e candidato a diventare il vice sulla fascia destra di Di Lorenzo. Il Siviglia ha giocato finora al rialzo (e ieri ha schierato il suo gioiellino tra i titolari) nella trattativa con il club azzurro, che però è fiducioso di concludere alle sue condizioni l’affare in tempi stretti: sin prisa pero sin pausa".