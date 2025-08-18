Moretto: "Infortunio Lukaku, mi dicono che potrebbe restare fuori 3 mesi e mezzo"

Ultime notizie SSC Napoli: aggiornamenti dal giornalista Matteo Moretto sulle condizioni di Romelu Lukaku. Stando a quanto riferito, l'attaccante belga potrebbe restare fuori addirittura più di tre mesi a causa dell'infortunio rimediato nell'amichevole con l'Olympiakos.

Ecco quanto riferisce il giornalista Moretto su YouTube:

C'è grande apprensione per le condizioni fisiche di Romelu Lukaku, che ha subito un infortunio importante. I segnali che ci arrivano da Napoli ci confermano grande preoccupazione intorno allo stato fisico di Lukaku che, mi dicono, potrebbe restare fermo molto di più di 2 mesi, addirittura intorno ai 3 mesi, 3 mesi e mezzo. Vedremo se poi queste tempistiche verranno confermate, ma c'è grande apprensione intorno allo stato fisico di Lukaku e ovviamente il Napoli sta già considerando di tornare sul mercato per capire come eventualmente coprire questa grave mancanza.