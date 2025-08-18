Il Mattino - Napoli in contatto con specialisti per l'infortunio di Miguel Gutierrez: ecco i tempi di recupero

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive delle visite mediche di Miguel Gutiérrez:

"Oggi è il giorno di Miguel Gutierrez. Ma quelle di stamattina a Roma non saranno visite scontate: il laterale spagnolo è atteso in clinica in mattinata per sottoporsi agli esami di rito che riguarderanno soprattutto l'infortunio alla caviglia di cui abbiamo già raccontato in queste settimane di trattativa. Il Napoli ha voluto tutelarsi già approfondendo il discorso con degli specialisti in questi giorni, interpellati anche a distanza, rassicurando lo staff medico sulle sue condizioni. L'infortunio sarà superato nelle prossime tre settimane, il calciatore sarà a disposizione di Conte presumibilmente dopo la sosta per le nazionali di settembre. anche per questo il club azzurro non ha accelerato su una trattativa che porterà in dote - per 18 milioni e un paio di bonus - uno degli esterni più interessanti d'Europa, prodotto del Real e già con una carriera importante alle spalle".