Il Mattino - Napoli in contatto con specialisti per l'infortunio di Miguel Gutierrez: ecco i tempi di recupero

Notizie  
Il Mattino - Napoli in contatto con specialisti per l'infortunio di Miguel Gutierrez: ecco i tempi di recupero

Calciomercato SSC Napoli, monitorato l'infortunio di Miguel Gutierrez tramite specialisti: rientrerà fra 3 settimane, i tempi di recupero

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive delle visite mediche di Miguel Gutiérrez:

"Oggi è il giorno di Miguel Gutierrez. Ma quelle di stamattina a Roma non saranno visite scontate: il laterale spagnolo è atteso in clinica in mattinata per sottoporsi agli esami di rito che riguarderanno soprattutto l'infortunio alla caviglia di cui abbiamo già raccontato in queste settimane di trattativa. Il Napoli ha voluto tutelarsi già approfondendo il discorso con degli specialisti in questi giorni, interpellati anche a distanza, rassicurando lo staff medico sulle sue condizioni. L'infortunio sarà superato nelle prossime tre settimane, il calciatore sarà a disposizione di Conte presumibilmente dopo la sosta per le nazionali di settembre. anche per questo il club azzurro non ha accelerato su una trattativa che porterà in dote - per 18 milioni e un paio di bonus - uno degli esterni più interessanti d'Europa, prodotto del Real e già con una carriera importante alle spalle".

Miguel Gutierrez è del Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top