Gazzetta - Napoli accoglie Gutierrez, farà coppia con Olivera: Spinazzola verso un altro ruolo

Calciomercato Napoli - non dovrebbe essere un miraggio: perché dopo un mese, forse anche di più, in cui Miguel Gutierrez (24) è comparso un giorno sì e l'altro pure nell'universo Napoli, il dubbio potrebbe pure sorgere spontaneo. Però stavolta è vero, manca l'annuncio d'una firma che, ovviamente, arriverà dopo le visite mediche: appuntamento a Villa Stuart, all'alba o giù di lì, poi di corsa a Castel Volturno, dove lo aspetterà Conte che introdurrà alla sua settimana tipo, quella che dovrà condurlo sino a Reggio Emilia, per il debutto di sabato con il Sassuolo. II Girona ha detto sì, l'esterno si era già sbilanciato e i cosiddetti dettagli sono evaporati all'improvviso: Gutierrez andrà a fare coppia con Olivera a sinistra, una corsia sulla quale si sistemerà, quando servirà, anche Spinazzola, che nel suo curriculum ha pure un passato da terzo offensivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.