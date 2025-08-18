Gazzetta - Napoli accoglie Gutierrez, farà coppia con Olivera: Spinazzola verso un altro ruolo

Rassegna Stampa  
GutierrezGutierrez

Il Napoli chidue l'acquisto di Gutierrez e ora restano soltanto le visite mediche e la firma

Calciomercato Napoli - non dovrebbe essere un miraggio: perché dopo un mese, forse anche di più, in cui Miguel Gutierrez (24) è comparso un giorno sì e l'altro pure nell'universo Napoli, il dubbio potrebbe pure sorgere spontaneo. Però stavolta è vero, manca l'annuncio d'una firma che, ovviamente, arriverà dopo le visite mediche: appuntamento a Villa Stuart, all'alba o giù di lì, poi di corsa a Castel Volturno, dove lo aspetterà Conte che introdurrà alla sua settimana tipo, quella che dovrà condurlo sino a Reggio Emilia, per il debutto di sabato con il Sassuolo. II Girona ha detto sì, l'esterno si era già sbilanciato e i cosiddetti dettagli sono evaporati all'improvviso: Gutierrez andrà a fare coppia con Olivera a sinistra, una corsia sulla quale si sistemerà, quando servirà, anche Spinazzola, che nel suo curriculum ha pure un passato da terzo offensivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top