Miguel Gutierrez è arrivato a Villa Stuart: iniziano le visite mediche col Napoli! | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta per completare un altro grande acquisto, perché la società ha chiuso ormai il colpo Miguel Gutiérrez, terzino sinistro di spinta e qualità che arriva dal Girona per circa 20 milioni di euro. Intanto, proprio stamattina il calciatore spagnolo è in arrivo a Villa Stuart per le visite mediche.

Miguel Gutierrez a Villa Stuart per le visite mediche

Miguel Gutiérrez a Villa Stuart per le visite mediche col Napoli! Ore decisive le prossime, perché dopo l'intervento alla caviglia ci saranno dei controlli nello specifico da parte dello staff medico del Napoli su Miguel Gutiérrez. Il club azzurro vuole tutelarsi nei confronti del nuovo acquisto e c'è grande attesa ora per il suo arrivo.

09:15 - Miguel Gutierrez è arrivato a Villa Stuart: iniziano le visite mediche col Napoli!

Miguel Gutierrez a Villa Stuart

09:10 - Arrivati Maurizio Micheli e il dottor Canonico: si attende l'arrivo del calciatore.

Le visite mediche di Gutierrez non saranno di routine, visto che il Napoli ha bisogno di certezze sul pieno e rapido recupero del nuovo esterno sinistro, prima di firmare i contratti e mettere il settimo rinforzo del movimentato mercato estivo a disposizione di Conte. I tempi di recupero dall'infortunio? Serviranno circa tre settimane: il calciatore potrebbe essere a disposizione di Conte dopo la sosta per le nazionali di settembre.