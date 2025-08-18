UFFICIALE - Infortunio Lukaku: lesione di alto grado e ipotesi operazione! Ecco i tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - Infortunio Romelu Lukaku, arriva il comunicato ufficiale del club azzurro con la diagnosi: una lesione, alla coscia sinistra, che terrà lontano dai campi di gioco Big Rom per un po'.

Infortunio Lukaku: c'è lesione

C'è lesione di alto grado, l'infortunio di Romelu Lukaku è serio. Ecco la nota ufficiale della SSC Napoli:

"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".

Infortunio Lukaku: tempi di recupero

Per quanto riguarda i tempi di recupero dall'infortunio, per Lukaku dipenderà dalla consulenza chirurgia: se servirà l'operazione o meno, insomma. Ma andiamo nei dettagli:

una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra può richiedere un periodo di recupero variabile, ma generalmente si aggira tra le 6 e le 12 settimane. Insomma, senza intervento, potremmo ipotizzare un rientro dopo 2 mesi di stop. In caso di possibile intervento chirurgico i tempi potrebbero allungarsi addirittura verso i 4-5 mesi di stop.

In alcuni casi, se la lesione è molto grave o cronica, potrebbe però essere necessario un intervento chirurgico, che allungherebbe ulteriormente i tempi di recupero. E nel comunicato si legge che la lesione è di alto grado e che Lukaku "sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".