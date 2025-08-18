CorSport - Sostituto Lukaku, può arrivare in prestito: Manna ha 4 nomi in lista, spunta Dovbyk!

Calciomercato Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante da andare a prendere per rinforzare la rosa visto quello che è accaduto nelle ultime ore con il grave infortunio di Lukaku che rischia di stare fermo per un lungo periodo di tempo.

Calciomercato Napoli: 4 noimi per sostituire Lukaku

E' il Corriere dello Sport che analizza quella che sarà la mossa di mercato del Napoli che è pronto a chiudere un nuovo acquisto in attacco dopo l'infortunio di Lukaku. Sono 4 i nomi della lista e attenzione alla svolta a sorpresa, perché il prossimo acquisto del Napoli in attacco può arrivare in prestito:

"Piace anche Jean-Philippe Mateta (28), attaccante francese del Crystal Palace. Profilo diverso da Zirkzee, molto più simile a Lukaku per fisicità e caratteristiche: titolare fisso in Premier, ha già iniziato la stagione col botto ma strapparlo ai londinesi in prestito sembra complesso. Si valuta anche Artem Dovbyk (27), che il Napoli aveva valutato l’anno scorso prima di virare su Lukaku. Finì alla Roma, ma non è mai uscito dai radar. L’ultimo nome che si valuta è Nikola Krstovic (25), attaccante montenegrino che il Lecce ha messo sul mercato. Anche qui, però, la soluzione del prestito diventa difficile, visto che i salentini vogliono monetizzare. Quattro nomi, insomma, che il Napoli sta studiando. Tutto dipenderà dall’entità dell’infortunio di Lukaku. Conte spera di perderlo per poco tempo, ma il mercato, intanto, non aspetta".