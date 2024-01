Gazzetta - Samardzic molto tentato dalla Juventus: ha preso tempo con il Napoli

Calcio Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport il centrocampista Lazar Samardzic sarebbe molto tentato dalla Juventus:

"L’acquisto di Traoré permetterebbe al Napoli di tutelarsi a dovere, considerando le complicazioni per Samardzic. La Juventus ha manifestato un certo interesse per prenderlo a giugno, ma non è escluso che una formula che rinvii il pagamento possa agevolare il trasferimento anticipato.

Il serbo è chiaramente tentato e prende tempo. Per quanto De Laurentiis abbia già stretto la mano di Pozzo per un’intesa di massima da circa 25 milioni di euro totali bonus compresi, non è stata ancora raggiunta una quadra che accontenti il giocatore e chi lo rappresenta, tra cui il padre Mladen. Il nodo è triplice per gli azzurri e riguarda ingaggio, commissioni e diritti d’immagine".