Calciomercato Napoli, doppia cessione all'Udinese: i nomi

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla della cessione di Zanoli e Cheddira, vicini all'Udinese:

"L'arrivo del canterano di Siviglia sarà il via libera per Zanoli: il Bologna non vuole più attendere il Napoli, ecco perché nelle ultime ore l'Udinese ha preso un piccolo vantaggio per il terzino azzurro. I friulani hanno rilanciato mentre definivano l'arrivo in bianconero - tutto fatto, ormai - di Walid Cheddira, che si trasferisce a Udine. Il club azzurro ha dato il suo ok e nelle ultime ore lo staff di Zanoli ha provato a raggiungere un accordo con l'Udinese. L'affare si può fare".