Calciomercato Napoli, doppia cessione all'Udinese: i nomi

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, doppia cessione all'Udinese: i nomi

Calciomercato Napoli, le ultimissime notizie da Il Mattino: Zanoli e Cheddira vicini all'Udinese

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla della cessione di Zanoli e Cheddira, vicini all'Udinese:

"L'arrivo del canterano di Siviglia sarà il via libera per Zanoli: il Bologna non vuole più attendere il Napoli, ecco perché nelle ultime ore l'Udinese ha preso un piccolo vantaggio per il terzino azzurro. I friulani hanno rilanciato mentre definivano l'arrivo in bianconero - tutto fatto, ormai - di Walid Cheddira, che si trasferisce a Udine. Il club azzurro ha dato il suo ok e nelle ultime ore lo staff di Zanoli ha provato a raggiungere un accordo con l'Udinese. L'affare si può fare".

Napoli: Manna e De Laurentiis
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top