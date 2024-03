Gazzetta - Perché Juan Jesus non denuncerà penalmente Acerbi: il retroscena

Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport alla fine Juan Jesus non dovrebbe denunciare penalmente Francesco Acerbi per quanto accaduto nella gara di Inter-Napoli. Motivo? Per il quotidiano, il calciatore si sarebbe rassegnato vista la lacunosità del sistema probatorio venuta fuori dal contenzioso sportivo.

Juan Jesus denuncerà penalmente Acerbi?

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: