Gazzetta - Perché De Laurentiis ha scartato Italiano per la panchina del Napoli

Vincenzo Italiano può essere depennato tra i nomi per la panchina del Napoli. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che rivela perché il tecnico della Fiorentina è uscito fuori dal cosiddetto casting di Aurelio De Laurentiis che adesso sembra dover scegliere tra Gasperini, Conte e Pioli.

De Laurentiis scarta Italiano

Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis avrebbe scartato Italiano in quanto ritenuto ancora non pronto per una panchina prestigiosa come quella del Napoli. L'allenatore viene considerato il migliore della sua generazione, ma per il club necessita di fare un altro step prima di potersi dire da grande squadra. De Laurentiis, al di là di queste valutazioni, nutre grande stima per Italiano e gliel'ha palesata anche in tempi non sospetti. L'ultimo contatto, rivela Gazzetta, è avvenuto lo scorso inverno e fu più che mai positivo. Il finale altalenante di campionato ha però convinto De Laurentiis a virare su profili più esperti.