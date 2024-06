Repubblica attacca - L'autolesionismo di Osimhen blocca i piani: il Napoli e Calenda gli chiariscano le idee

Ultime news SSC Napoli - Nell'editoriale di Antonio Corbo per Repubblica, si parla anche del futuro di Osimhen in un estratto che vi proponiamo. L'attaccante nigeriano in diretta Instagram litiga con il CT della Nigeria e questo atteggiamento non può piacere ai top club:

"Più problematica la cessione di Osimhen. Per uno di quei paradossi del calcio c’è un perfetto contrasto tra realtà e aspettative. La società non può che cederlo. Tre motivi. La volontà del giocatore che punta alla Premier, le gelosie interne che non tollerano tra compagni un ingaggio di 10 milioni netti, la volatilità delle offerte. Non resta che attendere . La strategia del rinvio ha favorito solo il giocatore ed il suo agente fino al concitato rinnovo di dicembre, la clausola dei 130 milioni sbatte con gli Europei. Può far salire le quotazioni di altri bomber, mentre dalla Nigeria Victor manda solo strane notizie di liti e polemiche nella sua Nazionale. Autolesionismo che complica i piani di tutti. Sarà forse opportuno che il Napoli e l’agente Calenda vadano in Africa a chiarirgli le idee".