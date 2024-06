Incontro Giuntoli-Manna per Di Lorenzo e Chiesa, ma sull'attaccante la Juve cambia idea!

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta di un possibile incontro fra Manna e Giuntoli per parlare di Chiesa e Di Lorenzo:

"Dopo la bufera della settimana scorsa, tutto tace sul fronte Di Lorenzo ma è evidente che si tratta solo di una tregua perché il difensore si aspetta un incontro con De Laurentiis, prima del ritiro, prima di capire se restare o andare via. Manna e Giuntoli potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni non solo per Di Lorenzo, ma anche perché il Napoli vuole avere notizie su Chiesa, ma la sensazione è che la Juve deciderà di non darlo via".