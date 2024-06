Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Osimhen? Da quanto ci risulta, nonostante l’offerta monstre dal campionato arabo, Victor non vuole andare in Arabia Saudita. E l’Arsenal in Premier League non lo valuta 120 milioni di euro, bensì poco più della metà: 75 milioni di euro”