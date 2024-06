Inter, Marotta: "Conte al Napoli? Serie A più attrattiva con allenatori vincenti! Ma dobbiamo passare a 18 squadre"

Ultime notizie Serie A - Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato a 'Rai Radio Anch'io' sul tema Mondiale per Club:

"Le informazioni che abbiamo non sono molto concrete. Questo Mondiale per Club rappresenta un ulteriore un sovraffollamento del calendario. Parliamo di più partite internazionali, con un nuovo format in Champions League. Proprio per questo andrebbe rivisto il calendario. Se il Mondiale rappresenta una vetrina e un motivo di orgoglio, allora dobbiamo tutelare anche il lavoro dei ragazzi. Esplicitamente dico che la Serie A andrebbe ridotta a 18 squadre. Il rischio di infortuni troppo elevato: basti pensare che Barella ha giocato 52 partite tra agosto 2022 e giugno 2023".