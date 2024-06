CdS - Caso Kvaratskhelia, Manna andrà da Khvicha in Germania. Rifiutata offerta da 110 milioni del Psg

Il caso Kvaratskhelia è scoppiato nella tarda serata di ieri con le dichiarazioni rilasciate dal suo agente Mamuka Jugeli il quale ha dichiarato che vuole portare via Khvicha dal Napoli. Dalla sua il club azzurro non si è fatto prendere dall'ansia anche perché c'è un contratto ancora lungo che lega il calciatore georgiano al Napoli. Tuttavia, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a prendere in mano la situazione.

Kvaratskhelia lascia il Napoli?

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Giovanni Manna è pronto a volare in Germania per andare a trovare Khvicha Kvaratskhelia nel ritiro della Georgia. Il direttore sportivo vuole parlare con il ragazzo per capire effettivamente le sue intenzioni ma anche per ribadirgli l'incedibilità. Stando a quanto si legge sul quotidiano, il Napoli ha rifiutato l'ultima offerta da 110 milioni di euro dal Psg.