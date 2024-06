Rai - L'Arsenal esce allo scoperto per Osimhen: spunta l'offerta al Napoli, sullo sfondo due alternative per Victor

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni al TGR della Rai:

“Capitolo Oshimen. L'Arsenal nei prossimi giorni farà un tentativo con il Napoli dopo tanti rumors. I gunners volevano Sesko che ha invece deciso di restare al Lipsia. Ora proveranno col nigeriano ma non versando l’oneroso importo della clausola bensì una cifra inferiore. Il Napoli dovrà valutare pro e contro. Più facile accordarsi con arabi o PSG - indispettito per il no a Kvara - ma Victor privilegia il Regno Unito”.