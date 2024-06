Calendario Serie A 2024-25: data sorteggio delle partite, dove vederlo

Calendario Serie A 2024 25, quando ci sarà il sorteggio del calendario Sere A 24 25 per la prossima stagione? Dove vederlo in diretta, data e orario per l'inizio della nuova Serie A 2024 25.

Calendario Serie A 2024 25: data sorteggio e dove vederlo

Serie A 2024-25, via al nuovo campionato italiano di calcio che inizierà il prossimo 17 agosto: tre giornate e poi la pausa Nazionali. La conferma è arrivata dal responsabile delle competizioni della Lega Serie A Andrea Butti.

Data inizio campionato di Serie A: è sabato 17 agosto che partirà il prossimo campionato di calcio in Italia. Ma quando ci sarà il sorteggio calendario Serie A 2024 25? Per quello bisognerà ancora attendere un po' perché non c'è ancora un data ufficiale, ma potrebbe accadere nei primi giorni della prima settimana di luglio come accaduto per la passata stagione. Manca quindi meno di un mese al prossimo inizio della Serie A 2024 25, col sorteggio che sarà visibile sui canali Lega e probabilmente anche su Dazn e Sky.

Tutti i tifosi aspettano solo l'ufficialità per vedere il calendario Serie A 24 25 e capire quale partite affronteranno le loro squadre del cuore. Ancora poche settimane e partirà tutto con il sorteggio calendario di Serie A 2025 con altre 38 giornate in stagione.