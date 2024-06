Romano: "Chiesa-Juve, nessuna trattativa! Incontro dopo l'Europeo"

"La Juventus e Ramadani, agente di Federico Chiesa, hanno già deciso di incontrarsi dopo gli Europei per decidere il suo futuro. Nessuna trattativa per il nuovo accordo in questa fase, la Juve è ancora aperta alle proposte ma la decisione di Chiesa sarà dopo Euro2024. Concentrazione totale sul campo".

Federico Chiesa

A riferirlo è il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, sul suo profilo Twitter. Com'è noto, su Chiesa da tempo c'è l'interesse della Roma, ma anche quello del Napoli di Antonio Conte, che starebbe pensando a Chiesa come possibile erede di Kvaratskhelia e non solo.

Se dopo l'Europeo, Chiesa finisse ufficialmente sul mercato, certamente il Napoli valuterebbe la possibilità di investire sul talento della Juventus.