Il Napoli farà 5 amichevoli estive, spuntano già 2 avversari. Cambiano le date di Castel di Sangro

La Coppa Italia costringerà gli azzurri a modificare le date del ritiro di Castel di Sangro che sarà più breve del previsto. Come si legge sul Corriere dello Sport, tra Dimaro e la location abruzzese saranno 5 i test amichevoli che la squadra di Antonio Conte sosterrà. Spuntano già le prime due squadre che il Napoli affronterà.

Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il primo dei due ritiri, quello in Val di Sole, è previsto dall’11 al 21 luglio. Poi, dal 25 luglio, si ripartirà per Castel di Sangro. La squadra doveva restare in Abruzzo fino al 10 agosto, ma il decimo posto e l’incombenza dei trentaduesimi di Coppa Italia (previsti al Maradona in quel periodo) costringeranno il Napoli a rientrare un paio di giorni prima per preparare l’esordio stagionale. Per farlo, a Dimaro sono previsti due test amichevoli. A Castel di Sangro le sfide internazionali saranno tre: tra le avversarie già certe ci sono l’Adana Demirspor e il Girona di Dovbyk, obiettivo numero uno per l’attacco".