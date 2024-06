Lukaku-Napoli, il Chelsea dice no al prestito e chiede 44 milioni di euro

Romelu Lukaku sta vivendo l’ennesima estate da protagonista del calciomercato. Oggi di lui parla il Corriere della Sera: "Ormai una costante della sua carriera, nella quale ha vestito sette maglie diverse. È pronto per l’ottava, che potrebbe essere quella del Napoli di Antonio Conte, il suo estimatore numero uno. La trattativa con Chelsea però non è semplice: i Blues continuano a dire no al prestito e a chiedere 44 milioni".

Intanto per Lukaku inizia l'Europeo: stasera il suo Belgio affronta la Slovacchia di Lobotka e Calzona.