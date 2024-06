Da Torino, Rossin a CN24: "Buongiorno non prende in considerazione nessuno, ha solo una cosa in testa"

Calciomercato Napoli - Elena Rossin, giornalista di Torinogranata, è intervenuta ai nostri microfoni di CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

“La volontà di Cairo è quella di non vendere Buongiorno, ma sono frasi di circostanza quando lo dichiara incedibile. Se dovesse arrivare l’offerta giusta per il Torino e per il calciatore allora partirà. In questo momento è concentratissimo sull’Europeo e non prende in considerazione niente e nessuno. A fine Europeo andrà in vacanza ma sarà tutto aperto a possibili scenari.

Non credo che siano i 55 milioni di euro la cifra di Buongiorno, è veramente elevatissima nonostante lo stimo, forse solo all’estero ma nemmeno credo. Una cifra realista può essere tra 35-45 milioni.

Buongiorno non è assolutamente il tipo di andare allo scontro con Cairo per andare via. E’ tifoso del Torino, ma per lui andare altrove è indifferente se fosse per Napoli, Inter o in un altro club. La differenza è che nel Napoli non giocherebbe la Champions che lui vuole, ma con l’arrivo di Conte con il nuovo allenatore potrebbe avere più garanzie di crescita rispetto ad altri club dove se non convince subito rischia di scivolare nelle gerarchie.

E’ un giocatore serio che non andrà mai a creare problemi dal punto di vista comportamentale nello spogliatoio e in altre situazioni".