Kvaratskhelia rivela: "Sapete chi mi ha convinto ad accettare il Napoli?"

Ultime notizie. Nuova intervista a Khvicha Kvaratskhelia! L'attaccante del Napoli ha parlato di sè stesso alla rivista The Players' Tribune, in vista del suo esordio con la Nazionale georgiana agli Europei 2024:

Il passaggio al Napoli: "Passare al Napoli è stato tutto merito di mio padre Badri. Il suo idolo era Maradona. Anche mio padre giocava a calcio e da bambino guardavo sempre i suoi video, per me era il migliore del mondo, avevo 6-7 anni e dicevo che lui era più forte di Messi e Ronaldo. Ricordo che mio padre tirava i calci di punizione fortissimo. Ero così colpito da lui che invitavo gli amici a casa per guardare i suoi video. Mio padre però mi parlava sempre di Maradona, quindi quando il mio agente mi ha detto che il Napoli mi voleva ero felicissimo. Anche per mio padre è stato incredibile: mi disse che non si poteva dire di no al Napoli, al club di Maradona! Quindi non ci ho pensato troppo, non c'è stato dibattito. Lui mi ha detto: "devi andare". Non riesco a descrivere le emozioni che ho provato. Gli ho detto: "Andiamo! Subito".