Calciomercato Napoli - L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano a KickOff e ha dato alcuni aggiornamenti sulla vicenda Lukaku-Napoli:

"Lukaku al Napoli? Può essere se dovesse davvero uscire Osimhen, ma c’è una clausola da oltre 40 milioni di euro. O uscirà a condizioni più favorevoli o andrà in Arabia Saudita, dove è già tutto pronto per un suo arrivo. Le sue parole in conferenza sembrano aprire a questa possibilità ecco".