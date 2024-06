Presentazione Conte-Napoli: dove e quando la prima conferenza stampa

Napoli - Presentazione Conte-Napoli, le ultimissime notizie su quella che sarà la prima conferenza stampa del nuovo allenatore del Napoli che non vede l'ora di iniziare la sua avventura azzurra parlando alla stampa.

Presentazione Conte-Napoli: dove e quando

C'è grande attesa in città per la presentazione di Antonio Conte che in queste ore sarà ufficializzato dal presidente De Laurentiis e poi dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di parlare alla stampa.

Secondo le ultime notizie il tecnico pugliese arriverà in città direttamente la settimana prossima, per la tanto attesa presentazione ufficiale con la prima conferenza stampa di Conte.

Presentazione Conte, dove e quando ci sarà? Ancora non è definito, si parla del prossimo 13 giugno con il presidente ADL che sta cercando una sede di prestigio per organizzare l’evento. L’intesa economica con il teatro San Carlo non è stato raggiunta e si valuta ancora Palazzo Reale. Allo Stadio Maradona non se ne parla e quindi è caccia alla location.