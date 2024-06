Non c'è solo il Napoli su Vanderson, esterno brasiliano del Monaco. Come racconta Fabrizio Romano via X, gli azzurri devono 'guardarsi' dalla concorrenza del Tottenham:

"Il Tottenham mostra interesse per il terzino destro dell'AS Monaco Vanderson, una delle opzioni se Emerson Royal lascia il club. Non facile dato che il Monaco vuole più di € 40 milioni di compenso, ma gli Spurs lo apprezzano. Emerson, dovrebbe partire, con il Milan come sua priorità".