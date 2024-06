CdS - Buongiorno ha scelto il Napoli: la strategia del club per convincere il Torino

Alessandro Buongiorno ha detto sì al Napoli. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che evidenzia la volontà del centrale del Torino di trasferirsi alla corte di Antonio Conte la prossima stagione.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport:

"Il suo agente ha già parlato più volte con Manna, il giocatore ha aperto al Napoli dando la sua disponibilità a Conte - in un incontro casuale andato in scena diversi giorni fa in un locale a Torino - e De Laurentiis si è spinto fino a 35 milioni più bonus per convincere il club a cedere il suo giocatore. Il muro granata resiste, ma il Napoli - che per primo ha fatto passi concreti e al momento non ha concorrenza attorno - è convinto che, prima o poi, lo stesso Torino potrebbe addolcire le proprie richieste, ovvero i 45 milioni cash senza contropartite per lasciare partire il centrale dell'Italia.

Una corte costante e serrata, un pressing deciso e convinto da parte del Napoli, in attesa di sviluppi. Buongiorno per cominciare, ma non solo. La volontà del club, infatti, è di acquistare almeno due nuovi centrali".