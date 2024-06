Futuro Kvaratskhelia, la SSC Napoli: “Non è sul mercato, ha tre anni di contratto. Decidiamo noi, non gli agenti”

Le parole di Mamuka Jugeli hanno gelato i tifosi del Napoli: "Vogliamo andar via da Napoli, vogliamo un club che giochi la Champions League", questa la sintesi dell'intervista dell'agente di Kvaratskhelia in Georgia.

Questa sera è arrivata, pronta, la risposta del club sul futuro di Kvaratskhelia. La SSC Napoli replica così alle parole dell'agente di Kvaratskhelia, in un comunicato via account X del club azzurro:

"In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia".