Presentazione Conte, definito l'appuntamento: data, orario e luogo

Ultimissime Calcio Napoli - E’ iniziata ufficialmente la nuova era napoletana di Antonio Conte, ma c’è grande attesa per le primissime parole del mister da allenatore del Napoli. Non quelle già pronunciate attraverso i canali social del club azzurro ma discorsi approfonditi attraverso una conferenza stampa relativi ai motivi che lo hanno portato ad accettare il Napoli, le prospettive per questa stagione e soprattutto gli scenari di mercato.

Presentazione Conte allenatore Napoli: data, luogo e orario

L’attesa, da questo punto di vista, sta quasi per finire. Come infatti si legge su Il Mattino oggi in edicola, l’appuntamento per la presentazione del mister è fissata per il prossimo 26 giugno alle 15.30 presso il Teatro di corte di Palazzo Reale a Napoli.