Kvaratskhelia, il vero nodo non è la Champions: il motivo della 'rottura' creata dall'agente col Napoli

Calciomercato SSC Napoli - Le parole di Mamuka Jugeli hanno gelato i tifosi del Napoli: "Vogliamo andar via da Napoli, vogliamo un club che giochi la Champions League", questa la sintesi dell'intervista dell'agente di Kvaratskhelia in Georgia.

Quest'oggi, Il Mattino di Napoli scrive:

Un colpo basso. Il naturale nodo che arriva al pettine e che l'ingaggio di Conte ha semplicemente rinviato di qualche giorno. Perché padre e manager di Kvaratskhelia escono allo scoperto, entrano a piedi uniti contro il Napoli e minacciano l'addio. «Vogliamo andarcene da Napoli». Uno choc, per tutti. Una mazzata per il nuovo Napoli che non vuole scontenti ma ogni giorno che passa vede gli scontenti aumentare. «La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions». Certo, il PSG. Le parole da Tblisi, un diretta tv al programma Sport Imedi turbano la notte napoletana.

La verità è che l'eterno tergiversare sul discorso rinnovo ha creato questa situazione che ora è difficile da manipolare. Kvara è quello che guadagna meno di tutti e spinge per un aumento. Che non c'è. «Toccatemi tutti ma non Di Lorenzo e Kvara», avrebbe confidato Conte al suo arrivo a Napoli al ds Manna. Si rischia davvero il crac, ancor prima di partire. Ma il nodo non è la Champions ma il rinnovo che il Napoli ha (legittimamente, dal proprio punto di vista) rinviato alle calende greche. Ma questo è un altro caso spinoso, un altro pasticcio che De Laurentiis deve velocemente affrontare. Già Di Lorenzo scalpita per andare via, sarebbe difficile per i tifosi mandare giù l'addio di Kvara".