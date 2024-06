Sportitalia - Per Osimhen al momento solo offerta pesante dall'Arabia. Se saltasse Lukaku, il Napoli punterebbe due nomi per l'attacco

“Osimhen è il campo principale del mercato tenendo conto che, al momento, la fibrillazione maggiore mi risulta sia arrivata dall’Arabia dove investirebbero una cifra pesante sul cartellino. Già lo scorso gennaio avevano anticipato questa irruzione. Osimhen con il Psg ha flirtato la scorsa estate quando però non c’erano i margini per una cessione di Mappe. Campos stima molto Osimhen poi magari lui vuole andare in Premier League dove però le squadre sono coperte come centravanti.

Il fatto di averlo blindato è stata una mossa sicuramente per blindarlo ma ha creato anche una certa fibrillazione. Parliamo di 130 milioni, al momento nessuno si è materializzato per pagare la clausola. Se qualcuno si materializzasse offrendo 70, 75, 80, 85 milioni più una contropartita la cosa potrebbe essere presa in considerazione da De Laurentiis. Per me sarebbe perfetto Osimhen per Conte, ma parliamo di un mega ingaggio da cui dipende anche il rinnovo di Kvara. Le mosse che il Napoli dovrà fare per la punta dipenderanno da Osimhen.

In cima alla lista Conte ha messo Lukaku. Se lo stesse avere, sarebbe l’allenatore più felice del mondo. Ci sono delle scintille che tornano in una sola situazione come nel caso di Conte e Lukaku. Tra gli altri nomi fatti c’è David che il Napoli ha avuto in pugno ma non mi sembra ideale per il gioco di Conte. I profili sono Dovbyk e Santiago Gimenez che può essere, dal mio punto di vista, un profilo importante. Gimenez vale quei 50 milioni”.