Mario Hermoso e Rafa Marin, il Napoli prepara il colpo in difesa: ecco cosa manca per chiudere

Calciomercato SSC Napoli - Non solo Buongiorno, il Napoli affiderà a Conte anche "un altro profilo in difesa". Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Mario Hermoso è pure lui mancino, si svincola dall’Atletico Madrid e rappresenta un profilo esperto ma anche duttile: ha 28 anni e gli piacerebbe vestire l’azzurro. Non c’è ancora l’intesa, non tanto sull’ingaggio, ma sulle commissioni per gli agenti, argomenti di solito indigesti alla politica del Napoli. Se ne riparlerà a breve. Il diesse Manna sta pensando pure a Rafa Marin, 22enne prodotto del Real Madrid che ha disputato l’ultimo campionato in prestito all’Alaves. È considerato un talento di alto livello: è elegante e pulito in fase di impostazione. I margini di miglioramento sono evidenti e il Napoli pensa al colpo".