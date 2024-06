Furia Osimhen, clamoroso sfogo social contro CT Nigeria! "Dice sciocchezze, pubblicherò gli screenshot": ecco cosa è successo | VIDEO

Notizie calcio. Victor Osimhen su tutte le furie: ha del clamoroso quello che è successo durante una diretta social del centravanti del Napoli che stava rispondendo alle "accuse" dell'allenatore delle Super Eagles circa l'assenza di Victor nelle partite della Nazionale (Osimhen è infortunato).

Nigeria, furia Osimhen: il motivo

George Finidi, allenatore della Nigeria, si era lamentato della scarsa presenza delle sue superstar in Nazionale, tirando in ballo proprio il caso di Osimhen ("Non posso supplicare Osimhen di giocare in nazionale, ma sembra che siano loro a decidere quando esserci").

Apriti cielo, le sue dichiarazioni hanno mandato su tutte le furie lo stesso Osimhen che si è sfogato tramite una diretta sui suoi canali social minacciando il tecnico con frasi del tipo "pubblicherò gli screenshot". Sul più bello, come si evince dal video, lo stesso centravanti del Napoli è stato interrotto da un collaboratore che gli ha sottratto il telefono e fatto terminare la diretta. Situazione a dir poco vulcanica che sicuramente avrà presto ulteriori aggiornamenti.

Ecco le parole rilasciate da Osimhen durante il suo pesante sfogo contro Finidi: "Ho sempre giocato con il cuore per la Nigeria, so bene di aver avuto molti infortuni. Ho perso ogni rispetto per il CT. Pubblicherò le foto e gli screenshot delle conversazioni che ci sono state tra me e lui. Non si possono dire certe sciocchezze. Ho perso la stima in quest'uomo (Finidi). Gli avevo chiesto di poter andare lo stesso con i ragazzi anche se sono infortunato in modo da stare tutti insieme".

