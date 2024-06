Kvaratskhelia: "Appena sono arrivato a Napoli i miei compagni mi hanno fatto fare una cosa"

Ultime notizie. Nuova intervista a Khvicha Kvaratskhelia! L'attaccante del Napoli ha parlato di sè stesso alla rivista The Players' Tribune, in vista del suo esordio con la Nazionale georgiana agli Europei 2024:



Il primo approccio a Napoli: "Quando sono arrivato la prima cosa che mi hanno chiesto i compagni di squadra è stata: devi cantare, questa è la nostra tradizione! Tutti i nuovi acquisti lo fanno. Kim è andato a cantare per primo ed ha cantato Gangnam Style, è stato bellissimo. Io venivo dopo di lui e quindi c'era una grande pressione, quindi ho scelto una canzone che cantavo quando giocavo in Russia al Rubin Kazan. È stato bello, nessuno conosceva la canzone. Poi ho cantato "la,la,la,la", il ritornello "Live is Life". Tutti mi dicevano: "Sei furbo, vuoi fare colpo sui tifosi del Napoli", ma io non capivo. Alla fine Mario Rui mi ha svelato che quella canzone a Napoli fu resa famosa da Maradona durante i suoi riscaldamenti allo stadio, ma io giuro che non lo sapevo. Ai tifosi però è piaciuto molto, ma sono stato fortunato".