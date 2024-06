Marca - Fabian Ruiz, Ancelotti aveva capito prima di tutti che era un gran giocatore

Ultime calcio - Fabian Ruiz ha incantato tutti in Spagna. Compreso Marca che ricorda come l’attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che lo ha allenato a Napoli, aveva visto bene su di lui. Scrive Marca:

"Nel 2019, la Spagna under 21 guidata da Luis de la Fuente ha vinto l’Europeo di categoria in Italia. L’allora ct inserì a centrocampo Fabián Ruiz che si dimostrò subito in forma e adatto per le categorie superiori. In quel momento Fabián Ruiz era un po’ sconosciuto. Si trovava già a Napoli ma oggi al Psg la situazione è simile. Ma durante il suo percorso il nazionale spagnolo ha trovato tanti padri calcistici e, senza dubbio, uno di questi è stato Carlo Ancelotti. L’italiano lo ha voluto a Napoli nella stagione 2018-2019 . Fu la sua prima richiesta, un centrocampista. Il club lo accontentò e pagò 30 milioni di euro per un giocatore fino ad allora sconosciuto".