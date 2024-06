Le reazioni di De Laurentiis e Conte dopo le parole dell'agente di Kvaratskhelia: il retroscena

Come avranno reagito Antonio Conte ed Aurelio De Laurentiis alle dichiarazioni dell'agente e del padre di Khvicha Kvaratskhelia? L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela come hanno reagito l'allenatore ed il presidente alle bordate di Mamuka Jugeli e Badri Kvaratskhelia i quali hanno forzato la mano dichiarando di voler portare via Khvicha da Napoli.

De Laurentiis e Conte

Intervista Mamuka Jugeli, la reazione di Conte

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: