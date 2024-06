Romano: "Non c'è una soluzione per Osimhen, Arsenal e Chelsea hanno già risposto"

Calciomercato Napoli - Possibile disastro di mercato per il Napoli vista la vicenda legata a Victor Osimhen dove l'attaccane nigeriano vuole andare via, ma al momento in Premier League non ci sono club disposti a comprarlo.

Calciomercato: Osimhen-Napoli, le ultime di Fabrizio Romano

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano a KickOff e ha dato alcuni aggiornamenti sulla vicenda Osimhen-Napoli:

"A Napoli la situazione è molto tesa attorno a Osimhen, legata alla clausola da 120 milioni di euro inserita nel contratto dal club al momento del rinnovo. Il Chelsea non prenderà Osimhen, il club lo ha ribadito anche nei contatti avuti per Lukaku. Il club inglese ha fatto sapere che cerca un profilo diverso per l’attacco. C’è l’Arsenal che cerca un attaccante e lo vorrebbe, ma non alle cifre del Napoli. In Premier la storia del Financial Fair Play sta incidendo non poco, è difficile per trovare un’offerta che accontenti tutti. Tutte le parti stanno cercando una soluzione, perché il Napoli vuole venderlo e lui vuole andarsene. Ma a oggi non c'è questa soluzione".