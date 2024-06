Giordano: "Braccio di ferro Kvaratskhelia-Napoli, può restare all'ingaggio attuale senza rinnovo!"

Il giornalista Marco Giordano ha pubblicato via X un aggiornamento sulla questione Kvaratskhelia-Napoli:

"Aggiornamento SSC Napoli. Il tweet del club di questa notte svela la profonda irritazione per le parole di dell'agente Jugeli e del padre Badri. Il Napoli è pronto al braccio di ferro: le frasi di procuratore e papà non sono tese all'ottenimento di un rinnovo migliore ma ad una cessione che il Napoli, ad oggi, non vuole assolutamente accettare. Le parole vengono considerate, all'interno del club, esternazioni fuori luogo e si paventa già un braccio di ferro: Kvara potrebbe restare anche con lo stipendio attuale per tanto tempo...".