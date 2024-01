Falso in bilancio Napoli? Tuttosport: adesso Chinè ci spieghi bene le differenze con la Juve

Napoli Calcio - "Adesso Chiné ci spieghi bene le differenze" scrive Tuttosport che chiede lo stesso trattamento ricevuto dalla Juventus sulle plusvalenze fittizie anche per il Napoli:

"Il Napoli deve essere processato per «falso in bilancio» a causa della plusvalenza fittizia generata nell’operazione Osimhen (avvenuta con giocatori svincolti dopo un anno e finiti fra i dilettanti o in C). Non è detto che il processo ci sarà, lo deciderà il Gup, esattamente come non è ancora chiaro se ci sarà un processo penale per le plusvalenze della Juventus, che - nella stessa Procura di Roma - attende che venga fissata un’udienza preliminare.

Nel frattempo, però, la Juventus è stata giudicata dalla Giustizia Sportiva per le plusvalenze fittizie, e penalizzata di 10 punti nello scorso campionato, quello meritatamente vinto sul campo dal Napoli di Osimhem. È logico che, adesso, milioni di tifosi della Juventus (e forse non solo loro) attendano le prossime mosse della giustizia sportiva, perché la vicenda Juve e quella del Napoli hanno molti in punti in comune, a partire dalla Procura che ha emesso la richiesta di rinvio a giudizio".