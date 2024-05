Under 14 allo stadio Maradona, chi ha acquistato biglietti dal 2014 al 2018 può chiedere risarcimento al Napoli: i dettagli

Il Giudice di Pace di Ischia, con una sentenza pubblicata in data odierna, ha confermato l’orientamento di altri fori campani che hanno sempre condannato la SSCN al pagamento degli importi illegittimamente corrisposti dai genitori dei minori under 14, per l’accesso allo stadio Maradona dal 2008 al 2018.

A dichiararlo a CalcioNapoli24 è il noto avvocato cassazionista Erich Grimaldi, il quale, dal 2018, otteneva, di fatto, l’applicazione dell’art. 11 della legge 41 del 2007, in tutti gli stadi con capienza superiore a 7500 posti, che consente, tutt’ora, alle famiglie italiane di poter usufruire di questa agevolazione per gli under 14, nel 50% degli eventi della stagione, con un adulto pagante.

La SSCN è stata condannata, nella circostanza, al pagamento dell’importo di euro 1346,00, oltre spese legali, in favore del giovane tifoso, oggi maggiorenne, che aveva conservato tutti i biglietti dall’anno 2008.

“Sono tanti i giovani tifosi under 14, oggi maggiorenni, che hanno conservato i biglietti d’ingresso allo stadio per, poi, affidarci l’incarico di ottenere la legittima restituzione delle somme corrisposte dai genitori, negli anni successivi al 2007, quando l’accesso allo stadio doveva essere gratuito” dichiara a CalcioNapoli24 l’avv. Erich Grimaldi che conclude “Allo stato tale azione è ancora possibile solo per coloro che hanno conservato i biglietti pagati, dal mese di settembre 2014 al dicembre 2018”.