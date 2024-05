Il Psg punta Kvaratskhelia ma non c'è l'offerta: l'agente tratta il rinnovo con ADL, sarà inserita una clausola alla Osimhen

Mbappé lascia il Psg e a Parigi si comincia a guardare al futuro prossimo senza di lui, alla ricerca di nuovi obiettivi per rinforzare l'organico. Khvicha Kvaratskhelia piace eccome e il presidente del Psg Al Khelaifi, che con De Laurentiis ha un canale privilegiato, se l’è appuntato da tempo sul suo taccuino.

Il Psg pensa a Kvaratskhelia dopo l'addio di Mbappè

Come riporta Il Corriere dello Sport, non si cercano stelle in stile Messi e Neymar come accaduto passato. Ora i qatarioti e il ds Luis Campos sono a caccia di fuoriclasse in erba, come Kvara, che si sposerebbe alla perfezione con il progetto di Luis Enrique. L’offerta ancora non c’è e il Psg è consapevole che sarà difficile strapparlo al Napoli, con cui Khvicha è legato fino al 2027. Il suo agente, Mamuka Jugeli, nei pressi della partita con la Roma è stato in città e s’è visto con De Laurentiis. C’era anche il papà dell’attaccante e nonostante il forte interesse del Psg si continua a lavorare per il rinnovo: in questa seconda stagione Kvara è arrivato a guadagnare uno stipendio da 1,5 milioni più i bonus, ma ora aspira a un aumento che gli permetta di essere tra i giocatori più rappresentativi della rosa. Al vaglio c’è anche l’inserimento di una clausola rescissoria in stile Osimhen, ma se il prezzo del nigeriano è già fissato, e il Psg lo sa, quello del georgiano oscilla oltre i 100, più verosimilmente tra i 120 e i 130 milioni di euro.