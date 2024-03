Emergenza Atalanta: due titolarissimi in forte dubbio per Napoli

Emergenza Atalanta per la gara contro il Napoli. Non arrivano buone notizie da Zingonia per Gian Piero Gasperini che dovrà quasi sicuramente fare a meno di due titolarissimi per la sfida di domani allo stadio Maradona. Una tegola pesante per l'allenatore orobico in un match che può dire davvero tanto per la zona Europa.

Napoli Atalanta: Gasperini perde due titolari

Napoli - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport i recuperi di Koopmeiners e De Ketelaere sono praticamente appesi ad un filo. Salvo clamorosi rientri, entrambi non saranno disponibili per la gara di domani allo stadio Maradona contro la squadra allenata da Francesco Calzona: